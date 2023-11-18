SHOT: Участников "Би-2" требуют признать спонсорами терроризма после откровений Лёвы*

Егор Бортник* в соцсетях сделал признание о том, что покупает транспорт для УкраиныУчастников группы "Би-2" требуют признать спонсорами терроризма, государственными изменниками, также в силовые ведомство поступило требование лишить музыкантов всего имущества в России.