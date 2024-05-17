Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Иванова
    Можно-и за один-потом проживете полгода-а еще два последующих года будете себя корить за глупость и излишек эмоций)))...В Крыму можно най...
  • Леонид Ла Рошель
    Скормите этому кулинару-продавану его соль, пускай собственной ..опой почувствует всю прелесть наркоты, если успеет.В Ялте задержали ...
  • lady lyudmila
    Пусть посидит.В Крыму задержали...

Над Крымом ночью уничтожили 51 беспилотник

Над Крымом ночью уничтожили 51 беспилотник

Этой ночью военные отражали массированную атаку ВСУ на Крым. Фото: Гала АмарандоСилами ПВО был поражен пятьдесят один беспилотник, в акватории Черного моря морская авиация и патрульные катера уничтожили шесть безэкипажных катеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх