Над Крымом ночью уничтожили 51 беспилотник

Этой ночью военные отражали массированную атаку ВСУ на Крым. Фото: Гала АмарандоСилами ПВО был поражен пятьдесят один беспилотник, в акватории Черного моря морская авиация и патрульные катера уничтожили шесть безэкипажных катеров.