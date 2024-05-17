Над Крымом ночью уничтожили 51 беспилотник

Этой ночью военные отражали массированную атаку ВСУ на Крым. Фото: Гала АмарандоСилами ПВО был поражен пятьдесят один беспилотник, в акватории Черного моря морская авиация и патрульные катера уничтожили шесть безэкипажных катеров.
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