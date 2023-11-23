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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал очки в 4-м матче НХЛ подряд. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 13+16 в 19 играх

Кучеров набрал очки в 4-м матче НХЛ подряд. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 13+16 в 19 играх

Нападающий «Тампы» сделал передачу в игре с «Виннипегом» (2:3 ОТ). Он продлил свою результативную серию до 4 матчей.

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