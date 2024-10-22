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Лебедев сообщил об ударе по территории противотанкового полка

Лебедев сообщил об ударе по территории противотанкового полка

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по территории бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда в последнее время заезжали военные автомобили, был нанесен удар.

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