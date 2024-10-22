Лебедев сообщил об ударе по территории противотанкового полка

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по территории бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда в последнее время заезжали военные автомобили, был нанесен удар.
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