В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям пяти бригад и штурмового полка ВСУ на курском направлении в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Гоголевка и Олешня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии