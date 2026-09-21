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Русский талант покорил хоккейную Мекку! Демидов отпахал лето, сделал «Монреалю» скидку, заставил собой восхищаться

Русский талант покорил хоккейную Мекку! Демидов отпахал лето, сделал «Монреалю» скидку, заставил собой восхищаться

Красавец.Иван Демидов, пожалуй, главный любимчик болельщиков «Монреаля» среди россиян за всю историю клуба.

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