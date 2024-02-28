Бывший муж Екатерины Климовой рассказал о гигантских долгах перед ней

Муж актрисы Екатерины Климовой, Игорь Петренко сильно задолжал по алиментам. В конце января СМИ сообщили о том, что актер Игорь Петренко погряз в долгах — он должен более трех миллионов рублей экс-супруге Екатерине Климовой на двоих детей.