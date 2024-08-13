Шишкина раскритиковала недостаточное внимание к российским синхронным пловцам на ОИ-2024

На Олимпийских играх 2024 года в Париже российские спортсмены столкнулись с рядом проблем. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина выразила недовольство тем, что на соревнованиях практически никто не упомянул российских синхронисток, несмотря на их длительное лидерство в этой дисциплине.