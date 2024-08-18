Невероятная радость для школьников: Минпросвещения сделало учебный год необычным, добавив к каникулам дней Ольга БезродняяШкольники по всей стране в восторге: Министерство просвещения объявило о решении удлинить каникулы в учебном году.
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