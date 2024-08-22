ИА Регнум
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ИА Регнум

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Тень «Вагнера». Запад вбивает клин между Россией и её партнером в Африке

Тень «Вагнера». Запад вбивает клин между Россией и её партнером в Африке

Участие российских военных структур в поддержке правительства Мали и ливийского военачальника Халифы Хафтара вносят определенную напряженность в отношения России с давним партнером в регионе, а Запад, пользуясь этим, пытается вбить в эти отношения клин.

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