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Подмосковный травматолог Григорьев дал советы по реабилитации детей после травм

Подмосковный травматолог Григорьев дал советы по реабилитации детей после травм

Реабилитация ребенка после травмы – важная часть процесса восстановления. В МОДКТОБ отметили, что ее задача заключается в сохранении функций организма, предотвращении осложнений и возвращении к привычной активности.

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