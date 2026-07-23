Подмосковный травматолог Григорьев дал советы по реабилитации детей после травм

Реабилитация ребенка после травмы – важная часть процесса восстановления. В МОДКТОБ отметили, что ее задача заключается в сохранении функций организма, предотвращении осложнений и возвращении к привычной активности.
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