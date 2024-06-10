В объектив БПЛА интернациональной бригады «Пятнашка» попал эпизод боевой работы «Грачей» в районе Часов Яра.
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В объектив БПЛА интернациональной бригады «Пятнашка» попал эпизод боевой работы «Грачей» в районе Часов Яра.
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