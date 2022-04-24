Почему лето — идеальное время для похудения?

Избыток жира не только заставляет вас выглядеть и чувствовать себя ужасно, но также увеличивает риск серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа, высокое кровяное давление и уровень холестерина, некоторые виды рака и т.