Спорт и диета

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  • Павел Федосеенков
    Ну так их погубил не спорт, а погубила химия, которую они хавали.5 примеров, когда...
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Почему лето — идеальное время для похудения?

Почему лето — идеальное время для похудения?

Избыток жира не только заставляет вас выглядеть и чувствовать себя ужасно, но также увеличивает риск серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа, высокое кровяное давление и уровень холестерина, некоторые виды рака и т.

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