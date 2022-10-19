Терапевт Ескова: сосуды нельзя очистить от холестериновых бляшек с помощью народных средств

От холестериновых бляшек, накапливающихся в сосудах, можно избавиться только с помощью хирургического вмешательства, народные способы, таблетки и "чудодейственные" капельницы здесь не помогут, сообщила "Москве 24" врач-терапевт Ирина Ескова.