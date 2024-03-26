А давайте про смертную казнь поговорим, тем более что момент подходящий: на днях у меня состоялась небольшая дискуссия с одним нетакусем (по мотивам её мы и напишем этот постик), а намедни дорогой наш Дмитрий Анатольевич написал про задержанных террористов так: "Их надо убить? Надо.
Верните смертную казнь!
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Смертная казнь для нелюдей просто необходима. Не должны жить те кто отнимает другие жизни , да ещё жесточайшим способом. Но похоже опять заболтают и всё останется как было. Приняли этот мораторий быстро и не не спросив население , а отменить никак не могут.
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