Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Лашкарев
    Да некому вперёд вести. Верхушка гнилая прозападная только вид один что Родине служит, а сами как бы кого из своих на...Возмездие за Белг...
  • Ильдус Мамлеев
    Их закрыть просто не возможно, потому что крышуют их менты с очень большими погонами, ну сами наверное догадывается п...Официанты красивы...
  • Сергей Андросов
    Зеркально и по рогулям, эти ублюдки не достойны жить.Украинцы просят Р...

Спортивный комплекс «Энергия» в Перми будет введен в эксплуатацию к концу первого квартала 2024 года

Спортивный комплекс «Энергия» в Перми будет введен в эксплуатацию к концу первого квартала 2024 года

Объект является одним из приоритетных и входит в инфраструктурную программу «Пермь-300».Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, готовность универсального спортивного комплекса «Энергия» оценивается в 95%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх