Спортивный комплекс «Энергия» в Перми будет введен в эксплуатацию к концу первого квартала 2024 года

Объект является одним из приоритетных и входит в инфраструктурную программу «Пермь-300».Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, готовность универсального спортивного комплекса «Энергия» оценивается в 95%.
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