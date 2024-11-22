Байден и Макрон обсудили по телефону развития событий на Украине Действующий президент США Джо Байден позвонил французскому лидеру Эммануэлю Макрону после испытания российской ракеты «Орешник».
Байден позвонил Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». О чем говорили политики?
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Сергей Карабухин
!!! Макрон – самый тупой политик из всех мировых политиков… !!! Макрон – ведёт себя как умственно-недоразвитый двухлетний ребёнок-даун... Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности..... ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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