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Байден позвонил Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». О чем говорили политики?

Байден позвонил Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». О чем говорили политики?

Байден и Макрон обсудили по телефону развития событий на Украине Действующий президент США Джо Байден позвонил французскому лидеру Эммануэлю Макрону после испытания российской ракеты «Орешник».

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Сергей Карабухин
!!! Макрон – самый тупой политик из всех мировых политиков… !!! Макрон – ведёт себя как умственно-недоразвитый двухлетний ребёнок-даун... Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности..... ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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