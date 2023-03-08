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Сергачев против «Флайерс»: 2 передачи, 4 броска и 3 хита за 24:57. У него 44 очка в 62 играх

Сергачев против «Флайерс»: 2 передачи, 4 броска и 3 хита за 24:57. У него 44 очка в 62 играх

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией». «Лайтнинг» обыграли «Флайерс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ, прервав серию поражений.

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