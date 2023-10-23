Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Черский
    Вот бы их там всех прихлопнуть....За несколько часо...
  • федор
    А что эти пиндосовские ублюдки там делают, а они просто хомячат там нефть . Может пора их сбивать и выкинуть их оттуд...Глава Пентагона: ...
  • Svetlana Kuzmina
    Кажется, Швеция нарывается... Когда в стране во главе власти стоят оголтелые фюреры, то у такой страны начинаются про...Власти Швеции нам...

Подполковник ЦАХАЛ: руководство ХАМАС находится в замешательстве, но у них пока есть военные возможности

Подполковник ЦАХАЛ: руководство ХАМАС находится в замешательстве, но у них пока есть военные возможности

Израильская армия третью неделю готовится к проведению наземной операции в секторе Газа. Причём многие эксперты на Ближнем Востоке считают, что военно-политическое руководство Израиля вводит как собственное население, так и международную общественность, в заблуждение словами о том, что сухопутная фаза операции «Железные мечи» вот-вот начнётся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх