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Законопроект: банкам предпишут проверку переводов и разрешат их стопорить

Депутаты разрабатывают законодательные поправки, в соответствии с которыми банки, прежде чем перевести деньги клиента, должны будут провести проверку на предмет возможного мошенничества и смогут в случае подозрений заблокировать перевод на два дня.

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