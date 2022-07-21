Законопроект: банкам предпишут проверку переводов и разрешат их стопорить

Депутаты разрабатывают законодательные поправки, в соответствии с которыми банки, прежде чем перевести деньги клиента, должны будут провести проверку на предмет возможного мошенничества и смогут в случае подозрений заблокировать перевод на два дня.
Депутаты разрабатывают законодательные поправки, в соответствии с которыми банки, прежде чем перевести деньги клиента, должны будут провести проверку на предмет возможного мошенничества и смогут в случае подозрений заблокировать перевод на два дня.
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