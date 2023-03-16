Украинская армия потеряла более 40 военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии радиостанции «Комсомольская правда».
Украинская армия потеряла более 40 военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии радиостанции «Комсомольская правда».
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