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Член ГСА Рогов: ВСУ потеряли более 40 боевиков во время разведки боем в Запорожье

Член ГСА Рогов: ВСУ потеряли более 40 боевиков во время разведки боем в Запорожье

Украинская армия потеряла более 40 военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии радиостанции «Комсомольская правда».

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