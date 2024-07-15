Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Юрий Золотарев
    На хренА НОРМАЛЬНЫМ людям зрелище "олимпиады геев"?? Идёт она лесом, эта ср... "хранцузская олимпияда"!Смотрите это сами...
  • ВераВерная
    Только так!ФАДН запретит миг...
  • Валерий Дюков
    они все это прекрасно знают а делают всё это для розжига в стране и их диаспоры на это подталкивают, просто закрыть г...ФАДН запретит миг...

Кучненько так пошли - вот и до Лёни Гозмана добрались

Кучненько так пошли - вот и до Лёни Гозмана добрались

Ох, Лёня, Лёня! Вот уж поистине - сколько верёвочки ни вейся, а на кончик её хвоста всё-таки ботинком наступят) Уж сколько мистер Гозман выпрашивал на свою, можно сказать, бунтарскую натуру, сколько уговаривал: ну посмотрите на меня, ну посмотрите, ну обратите же наконец внимание! Ну слава Богу, выпросил - посмотрели и обратили.

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