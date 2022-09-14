В Краснодарском крае сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж из строящихся домовладений

В Краснодарском крае сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж из строящихся домовладений

В дежурную часть отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску обратились владельцы четырех строящихся домовладений из станицы Натухаевской.

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