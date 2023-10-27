Блогер Пашаев получил очередной штраф после медосвидетельствования

Его автомобиль остановили на Заневском проспекте. Скандальный блогер Эмиль Пашаев, прославившийся своими выходками на дорогах, получил очередной штраф от стражей правопорядка после прохождения медосвидетельствования.
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