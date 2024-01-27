Echos: ЕС не успевает поставлять технику ВСУ из-за темпов перевооружения РФ

Обозреватели французской газеты Les Echos поделились информацией о том, что Евросоюз не успевает поставлять украинским войскам военную технику в нужном количестве из-за высоких темпов перевооружения ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии