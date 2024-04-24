Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Егорова
    Вспоминается "крик души" одного контрактника с размером одежды 54, которому выдали бронежилет 44 размера, сказали, чт...Изумительный пент...
  • Руслан Техажев
    Закон соответствующий принять нынешняя дума не в состоянии. А без Закона все происходящее- пыль в глаза."Не соответствует...
  • Алексей Камышов
    Пиндостан должен быть разрушен.Небензя объяснил ...

"Кокаин можно продать один раз, а ребёнка – пять раз в день": Факты и теории заговора о педофильском лобби

"Кокаин можно продать один раз, а ребёнка – пять раз в день": Факты и теории заговора о педофильском лобби

А что если педофилы из числа селебрити – это ещё и злодеи, убивающие детей, чтобы сохранить вечную молодость? А как вы воспримете (или уже восприняли) информацию об острове господина Эпштейна, где богатые дяди веселятся с маленькими мальчиками и девочками за деньги? Всё это звенья одной "теории заговора", где члены могущественной мировой организации делают заказы на ребят, не способных защитить себя самостоятельно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх