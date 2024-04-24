"Кокаин можно продать один раз, а ребёнка – пять раз в день": Факты и теории заговора о педофильском лобби

А что если педофилы из числа селебрити – это ещё и злодеи, убивающие детей, чтобы сохранить вечную молодость? А как вы воспримете (или уже восприняли) информацию об острове господина Эпштейна, где богатые дяди веселятся с маленькими мальчиками и девочками за деньги? Всё это звенья одной "теории заговора", где члены могущественной мировой организации делают заказы на ребят, не способных защитить себя самостоятельно.
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