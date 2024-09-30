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Под ударами Израиля – пригород Бейрута. 95 погибших, 170 раненых. Начинается следующий этап

Под ударами Израиля – пригород Бейрута. 95 погибших, 170 раненых. Начинается следующий этап

Израиль начинает следующий этап своего наступления на Ливан. Под ударами оказался пригород Бейрута. Сообщается о 95 погибших и 170 раненых.

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