Создатель «Мастера и Маргариты» помогает Украине морально и финансово

И вообще, кто-то смотрит из идеологов такие "безобидные" фильмецы? Оно и у Булгакова было не совсем безобидным, ну, скажем так, сатира на ту историческую обстановку! А нынешнее "вИдение" сюжета и собственная трактовка произведения - это вообще запредел!

ВП

Вера Печеркина

Это ж сколько пасквилей, лжи, мерзости на советскую и российскую действительность произведено за бюджетные деньги? Кто-нибудь из министерства любимовой этим интересуется?! Сколько же откровенных негодяев, предателей и ждунов кормились и кормятся за счет страны, которую люто ненавидят. Кто в открытую, кто втихомолочку про себя...Два человека, Вован и Лексус, для вытаскивания их подлой душонки на свет Божий, сделали гораздо больше, чем всё министерство культуры.