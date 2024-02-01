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FTimes

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  • Вера Печеркина
    Это ж сколько пасквилей, лжи, мерзости на советскую и российскую действительность произведено за бюджетные деньги? Кт...Создатель «Мастер...
  • Андрей
    И вообще, кто-то смотрит из идеологов такие "безобидные" фильмецы? Оно и у Булгакова было не совсем безобидным, ну, с...Создатель «Мастер...
  • tsan tsan
    Откуда у ярого русофоб  деньги, госпожа министр культуры Любимова ?Создатель «Мастер...

Создатель «Мастера и Маргариты» помогает Украине морально и финансово

Создатель «Мастера и Маргариты» помогает Украине морально и финансово

Создатель «Мастера и Маргариты» помогает Украине морально и финансово Елена ГалицкаяРазгорается скандал вокруг режиссёра Михаила Локшина, создателя новой экранизации «Мастера и Маргариты».

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Комментарии
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tsan tsan
Откуда у ярого русофоб  деньги, госпожа министр культуры Любимова ?
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20 час.
Андрей
И вообще, кто-то смотрит из идеологов такие &quot;безобидные&quot; фильмецы? Оно и у Булгакова было не совсем безобидным, ну, скажем так, сатира на ту историческую обстановку! А нынешнее &quot;вИдение&quot; сюжета и собственная трактовка произведения - это вообще запредел!
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19 час.
ВП
Вера Печеркина
Это ж сколько пасквилей, лжи, мерзости на советскую и российскую действительность произведено за бюджетные деньги? Кто-нибудь из министерства любимовой этим интересуется?!  Сколько же откровенных негодяев, предателей и ждунов кормились и кормятся за счет страны, которую люто ненавидят. Кто в открытую, кто втихомолочку про себя...Два человека, Вован и Лексус, для вытаскивания их подлой душонки на свет Божий, сделали гораздо больше, чем всё министерство культуры.
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18 час.

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