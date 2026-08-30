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test mazurok

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🧯В Крыму более тысячи учебных заведений включены в систему пожарной безопасности   В Крыму работают более 1,3 тысячи объектов защиты от пожара в более тысячи образовательных учреждениях, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул.

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