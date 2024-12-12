Юрий Стоянов: «Чувства юмора у искусственного интеллекта не будет никогда!»

Сериал «Мамонты» от онлайн-кинотеатра Okko — драмеди о дедушке в большом городе. Исполнитель главной роли Юрий Стоянов переживает настоящий ренессанс — с момента выхода первого сезона «Вампиров средней полосы» он стал одним из самых востребованных актеров на стриминговых платформах.
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