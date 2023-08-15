Британские мясо и молоко будут представлены на выставке в Гонконге

Говядина, баранина, свинина и молочные продукты из Великобритании будут представлены на выставке в Гонконге в сентябре этого года, сообщил Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB), 15 августа сообщает сетевое издание Agriland.
Говядина, баранина, свинина и молочные продукты из Великобритании будут представлены на выставке в Гонконге в сентябре этого года, сообщил Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB), 15 августа сообщает сетевое издание Agriland.
Свежие комментарии