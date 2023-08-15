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Британские мясо и молоко будут представлены на выставке в Гонконге

Британские мясо и молоко будут представлены на выставке в Гонконге

Говядина, баранина, свинина и молочные продукты из Великобритании будут представлены на выставке в Гонконге в сентябре этого года, сообщил Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB), 15 августа сообщает сетевое издание Agriland.

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