РИА: готовившего теракт против митрополита Тихона клирика считали "милым"

Клирика Никиту Иванковича, которого обвиняют в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), в храме Воскресения Христова в Сокольниках, где он служил, вспомнили как "милого человека".
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