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Сын Владимира Высоцкого назвал выдумкой слухи о продаже отцовской квартиры за 170 млн рублей

Сын Владимира Высоцкого назвал выдумкой слухи о продаже отцовской квартиры за 170 млн рублей

Наследник знаменитого артиста Никита Высоцкий назвал недостоверными распространенные в прессе сообщения о реализации недвижимости на 1-й Тверской-Ямской улице, которую, по слухам, пустили с молотка за 170 миллионов рублей.

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