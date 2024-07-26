Комаров: Более 20% участников программы «Время Героев» представляют регионы ПФО

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который стал наставником программы «Время Героев», инициированной главой государства Владимиром Путиным, встретился со своим подопечным – полковником Александром Тихоновым, участником данной программы.
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