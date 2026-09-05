Сын пропавших Усольцевых сделал заявление к годовщине исчезновения родителей

Практически год продолжаются поиски семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в таежном лесу. Сын Сергея и Ирины за эти месяцы выслушал разные версии их исчезновения, в том числе и самые безумные.
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