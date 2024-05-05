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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony поймали на лжи с требованием учетной записи PSN на ПК — Helldivers 2 оказалась в э...

Sony поймали на лжи с требованием учетной записи PSN на ПК — Helldivers 2 оказалась в э...

Sony поймали на лжи с требованием учетной записи PSN на ПК — Helldivers 2 оказалась в эпицентре PR-катастрофы PlayStationСитуация, связанная с необходимостью обязательной регистрации учетной записи PSN для ПК-версии Helldivers 2, продолжает разгораться.

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