Sony поймали на лжи с требованием учетной записи PSN на ПК — Helldivers 2 оказалась в э...

Sony поймали на лжи с требованием учетной записи PSN на ПК — Helldivers 2 оказалась в эпицентре PR-катастрофы PlayStationСитуация, связанная с необходимостью обязательной регистрации учетной записи PSN для ПК-версии Helldivers 2, продолжает разгораться.