Разведчики Восточного военного округа провели диверсии в тылу условного противника

По прибытии, военнослужащие развернули наблюдательный пост и замаскировали позиции. В ходе учения разведчики отработали поиск и классификацию целей для поражения с последующей передачей на командный пункт.
Популярные статьи
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии