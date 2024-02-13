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Штурм Авдеевки: Армия России замыкает котёл вокруг укрепрайона «Зенит» на базе ПВО (КАРТА)

Штурм Авдеевки: Армия России замыкает котёл вокруг укрепрайона «Зенит» на базе ПВО (КАРТА)

Армия России продолжает штурм Авдеевки, замыкая котёл вокруг укрепрайона «Зенит» на базе ПВО. Об этом говорится в панических сообщениях противника, публикующего свежие данные о продвижении российских войск.

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Комментарии
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Роберт Жуков
З-цифра три. ЗЕН-ит(англ.-это)**********
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