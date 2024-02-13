Армия России продолжает штурм Авдеевки, замыкая котёл вокруг укрепрайона «Зенит» на базе ПВО. Об этом говорится в панических сообщениях противника, публикующего свежие данные о продвижении российских войск.
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