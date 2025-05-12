Президент Абхазии рассказал о защите правопорядка и стабильности в республике

Президент Абхазии рассказал о защите правопорядка и стабильности в республикеПрезидент Абхазии Бадра Гунба в интервью РИА Новости заявил, что после завершения избирательной кампании обстановка в стране стабилизировалась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии