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Север Пресс

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Авербух назвал лед на «Ямал Арене» соответствующим уровню больших соревнований

Авербух назвал лед на «Ямал Арене» соответствующим уровню больших соревнований

В Салехарде на открытии «Ямал Арены» фигурист Илья Авербух высоко оценил качество льда. Он отметил, что дворец соответствует уровню больших соревнований.

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