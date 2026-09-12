Авербух назвал лед на «Ямал Арене» соответствующим уровню больших соревнований

В Салехарде на открытии «Ямал Арены» фигурист Илья Авербух высоко оценил качество льда. Он отметил, что дворец соответствует уровню больших соревнований.
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