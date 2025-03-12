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Суд арестовал активы Леонида Смирнова и холдинга «Главпродукт» на 1,3 млрд рублей

Суд арестовал активы Леонида Смирнова и холдинга «Главпродукт» на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, включая его финансовые средства и ценные бумаги.

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