US Open. 3-й круг. Медведев сыграет с Баесом, Рублев встретится с Риндеркнешем, Алькарас – с Эвансом, Синнер – с Вавринкой

Андрей Рублев встретится с Артуром Риндеркнешем. Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 28 августа – 10 сентября 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Третий круг Артур Риндеркнеш (Франция) Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 2 сентября, 20.
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