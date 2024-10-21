США предупредили Венгрию о нависшей угрозе на годовщину восстания 1956 года

Американская разведка сделала предупреждение венгерским властям о возможной угрозе, связанной с подготовкой мероприятия на 23 октября, что совпадает с годовщиной начала антисоветского восстания в Венгрии.
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