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Казан аэропортында рейслар кабул итү һәм чыгаруга чикләүләр гамәлдән чыгарылды

Казан аэропортында рейслар кабул итү һәм чыгаруга чикләүләрне бетерделәр, дип хәбәр итә Росавиация.   Читайте нас: Дзен - https://dzen.

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