Андреа Кими Антонелли: Рассчитываю помочь Mercedes-AMG в Мексике

Mercedes-AMGБудущий пилот заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Андреа Кими Антонелли пркоомментировал своё участие в первой тренировке Гран При Мексики, где юный итальянец заменит титулованного британца Льюиса Хэмилтона.
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