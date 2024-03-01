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Россиянка из Татарстана взяла титул «Мисс Европа — 2024»

Россиянка из Татарстана взяла титул «Мисс Европа — 2024»

На днях в Ливане прошел конкурс красоты «Мисс Европа — 2024», где главный титул получила россиянка Роза Гадиева из Татарстана.

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Комментарии
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виталий панов
Победителем стала Роза! Тем более,что цветок.который носит название роза,олицетворяет красоту! И Роза это олицетворение красоты девушки!Победа досталась ей по праву!
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16 час.
Александр Почекунин
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15 час.
И
Ирина
Красавица и умница! Роза России! Поздравления и восхищение! ❤
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7 час.

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