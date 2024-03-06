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Спички - не игрушка

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Гадание на картах Украины

Гадание на картах Украины

Заявления,  которые  третьего   дня   сделал  дорогой  наш  Димитрий-Принудитель   -  в  частности,  заявление  про Стратегические исторические естественные границы России -   понравились  всем   добрым  русским  людям,  имперцам и  черносотенцам.

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