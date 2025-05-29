Посол РФ сообщил о работе над созданием российской военной базы в ЦАР

Россия надеется достичь соглашения с Центральноафриканской Республикой о размещении военной базы на ее территории, проект находится на стадии межведомственной проработки, и стороны обсуждают взаимоприемлемые условия его реализации.
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