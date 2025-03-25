К 80-летию Победы: более 100 экскурсоводов Волгограда прошли аттестацию 

В честь юбилея победы в Великой Отечественной войне в городе-герое пройдут более 130 мероприятий.фото: Иван Илюхин/ГлагоLБолее 100 экскурсоводов Волгоградской области успешно аттестованы и могут продолжать свою деятельность с полным правом.
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