К 80-летию Победы: более 100 экскурсоводов Волгограда прошли аттестацию 

В честь юбилея победы в Великой Отечественной войне в городе-герое пройдут более 130 мероприятий.фото: Иван Илюхин/ГлагоLБолее 100 экскурсоводов Волгоградской области успешно аттестованы и могут продолжать свою деятельность с полным правом.