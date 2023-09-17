Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников 4 октября проведет личный прием граждан

4 октября с 10.00 заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников проведет личный прием граждан по следующим вопросам: — взаимодействие губернатора, правительства Нижегородской области и иных органов исполнительной власти с правоохранительными органами, а также с органами судебной власти и прокуратуры; — реализация государственной политики в области архивного дела; — реализация полномочий правительства Нижегородской области в области обеспечения общественной, экономической, информационной безопасности, правопорядка, противодействия терроризму, экстремизму и коррупции, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; — организация и обеспечение на территории Нижегородской области мобилизационной подготовки и мобилизации; — обеспечение реализации полномочий в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну; — организационное обеспечение деятельности мировых судей Нижегородской области, их аппаратов, финансового обеспечения государственных нотариальных контор, юридических консультаций; — реализации полномочий правительства Нижегородской области в рамках заключенного соглашения между Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и правительством Нижегородской области о передаче части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2019 г.